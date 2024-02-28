Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SUBÜ ile Filipinler'deki 4 üniversite arasında işbirliği yapıldı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Filipinler'in 4 üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:29 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        SUBÜ ile Filipinler'deki 4 üniversite arasında işbirliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Filipinler'in 4 üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ'de gerçekleşen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Mariano Marcos Devlet, Caraga Devlet, Iloilo Bilim ve Teknoloji ve Mindanao Devlet üniversitelerinin temsilcileri ile Filipinler Yükseköğretim Komisyonu Başkanı Dr. J. Prospero de Vera katıldı.

        Törende konuşan Rektör Sarıbıyık, Türkiye ve diğer ülkeler arasında başta bilimsel ve eğitimsel faaliyetler olmak üzere insani ilişkileri geliştirerek gönül köprüleri oluşturduklarını vurguladı.

        Bunun faydasını birçok noktada gördüklerini belirten Sarıbıyık, "Üniversitelerin faaliyetleri ve ufku, dar bir alana ve belli sınırlara hapsedilemeyecek kadar geniş. Bugün imzaladığımız protokoller aslında çok uzak coğrafyalardan iki ülkenin birlikte hareket edebilme kararlılığının ve üniversitelerin geniş ufkunun göstergesi oldu. İlerleyen süreçte yeni işbirlikleri geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Üniversitenin çözüm ve beceri odaklı eğitim sistemine ilişkin bilgi alan Vera da birlikte yürütecekleri çok çalışmalar olduğuna inandığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından üniversitelerin temsilcileri, protokolü imzaladı.

        Protokol kapsamında üniversiteler arasında akademik teşvik, AR-GE ve topluma hizmet çalışmaları gerçekleştirilebilecek; ortak konferans, araştırma faaliyetleri, kapasite geliştirme girişimleri, akademik materyal ve yayın paylaşımları, öğrenci ve personel hareketliliği yapılabilecek.

        Ayrıca, ulus ötesi eğitim ve kısa süreli kurslar geliştirilebilecek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri teşvik edilecek.

        Törenin ardından heyete, SUBÜ'deki laboratuvarlar, atölyeler, uygulama ve araştırma merkezleri, stüdyolar ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep: Annem...
        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep: Annem...
        Sakarya Nehri'nde kadın cesedi bulundu
        Sakarya Nehri'nde kadın cesedi bulundu
        Arkadaşlarına gösterdiği tabancadan çıkan mermi başına isabet etti, hastane...
        Arkadaşlarına gösterdiği tabancadan çıkan mermi başına isabet etti, hastane...
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar ettikten sonra kaybolan kadının cansız...
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar ettikten sonra kaybolan kadının cansız...
        Sakarya'da silahla kazara kendini vuran kişi yaşamını yitirdi
        Sakarya'da silahla kazara kendini vuran kişi yaşamını yitirdi
        Sakarya'da düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
        Sakarya'da düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi