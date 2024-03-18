Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Bakan Özhaseki: Yeni bir belediyecilik modası çıktı, 'algı belediyeciliği' diyorlar, başını İstanbul çekiyor (3)

        SAKARYA'DA'ADA HAYAT KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDIBakan Özhaseki, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Adapazarı Belediyesi tarafından şehrin merkezinde hayata geçirilen 'Ada Hayat Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 19:39 Güncelleme: 18.03.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Özhaseki: Yeni bir belediyecilik modası çıktı, 'algı belediyeciliği' diyorlar, başını İstanbul çekiyor (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'DA'ADA HAYAT KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI

        Bakan Özhaseki, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Adapazarı Belediyesi tarafından şehrin merkezinde hayata geçirilen 'Ada Hayat Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. 18 bin 700 metrekare alan içerisinde, 53 bin 515 metrekare toplam inşaat alanına sahip, belediye hizmet binası, sosyal ve kültürel tesis alanları, otopark, teraslar ve meydandan oluşan proje kapsamında konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, belediye başkanları, milletvekilleri, davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

        'BAŞIMIZA BELA EDERLER BUNLARI'

        Törende konuşan Bakan Özhaseki, Anadolu coğrafyasına değindi. Özhaseki, "Böyle güzel insanlarımız var elhamdülillah ama her güzelin bir kusuru olduğu gibi bu coğrafyanın da bir kusuru var. Daha doğrusu 2 kusuru var da konumuz olmadığı için öbüründen bahsetmiyoruz. Bahsetmediğim konu fitne odakları bir türlü bitmez, bitmek bilmez, yerin altında. DHKP-C'sinden IŞİD'ine FETÖ'sünden PKK'sına bir sürü örgüt. Bunları dışarıdan desteklerler, başımıza bela ederler. Bunlar hep yerin altındadırlar. 2'ncisi de depremsellik. Ne yazık ki bu ülkenin de kaderi böyle" dedi. 

        'İŞİ GÜCÜ BIRAKACAĞIM, SİZİ GEZDİRECEĞİM'

        Muhalefete de eleştirilerde bulunan Bakan Özhaseki, "Diyorum ki açık duyuruda bulunuyorum, 'Ey genel başkanlar, grup toplantısında mangalda kül bırakmıyorsunuz, üfürüyorsunuz, gelin bin tane şantiyemiz var. İşi gücü bırakacağım; sizi gezdireceğim. En azından Türkiye Cumhuriyeti'yle, devletinizle, milletinizle bir övünün. Elhamdülillah deyin, gelin, size şantiyeleri gezdireyim, bir görün.' 4 bin 333 tane çelik evler yapılıyor, görün, 'Bu devletimiz neymiş' deyin bir tane. Şu milletin üzerinden ne olur şu kirli dilinizi bir çekin ama ne yazık ki bunlara da dert anlatmakta zorluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı. 

        'O KAFASI SAPLANTILI İDEOLOJİK TAKINTILI AVUKATLAR'

        "İstanbul'da Fikirtepe'de 1000 kişi mesela alanı boşaltmış, kiralarda bekliyor. Orada bir tane briketten kötü ev var. O briketten 2 odalı ev için o kafası saplantılı, ideolojik takıntılı avukatlar, dava açtılar, 5 sene süründürdüler. Birçok insan evine kavuşamadı" diyen Özhaseki, "Ne yazık ki bizler iş yapalım diye çırpınırken mani olmaya çalışan da bir güruh var. Onların da önünü kesecek şekilde yeni yasalar yaptık. Bakanlık olarak biz hazırız. Belediyelerimiz bize yardımcı olursa, biz onların hep yanındayız. Fakat şu gerçekliği de söyleyeyim. Ben şu ana kadar kentsel dönüşüm yapan sadece AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili belediyeleri gördüm ben. Bir tane bile CHP'li belediye görmedim" ifadelerini kullandı. 

        'BENİM DE SAKARYA'YA BORCUM VAR'

        Özhaseki son olarak, "Sözünün özü şu. Şimdi bir seçim geliyor; tercih sizde. Sizler burada kendiniz için çalışacak, bu işleri yapacak ekibi seçerseniz, naçizane benim de Sakarya'da borcum var; nihayetinde Sakarya'nın damadıyım ben de elimden geleni yaparım, kardeşlerimin yanında olurum. Üstüme ne düşüyorsa bir vazife kabul ederim. 'Başımın üstüne' derim. Onlarla birlikte sizlere hizmet ederim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        148 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! 'Tavuk dışkısı' iddiası
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları
        Sakarya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim çalışmalarını sürdü...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, seçim çalışmalarını sürdü...
        Eşini öldürüp, birlikte gördüğü kişiyi yaralayan sanığa haksız tahrik indir...
        Eşini öldürüp, birlikte gördüğü kişiyi yaralayan sanığa haksız tahrik indir...
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü