Bakan Özhaseki: Yeni bir belediyecilik modası çıktı, 'algı belediyeciliği' diyorlar, başını İstanbul çekiyor (3)

SAKARYA'DA'ADA HAYAT KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI

Bakan Özhaseki, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Adapazarı Belediyesi tarafından şehrin merkezinde hayata geçirilen 'Ada Hayat Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. 18 bin 700 metrekare alan içerisinde, 53 bin 515 metrekare toplam inşaat alanına sahip, belediye hizmet binası, sosyal ve kültürel tesis alanları, otopark, teraslar ve meydandan oluşan proje kapsamında konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, belediye başkanları, milletvekilleri, davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'BAŞIMIZA BELA EDERLER BUNLARI'

Törende konuşan Bakan Özhaseki, Anadolu coğrafyasına değindi. Özhaseki, "Böyle güzel insanlarımız var elhamdülillah ama her güzelin bir kusuru olduğu gibi bu coğrafyanın da bir kusuru var. Daha doğrusu 2 kusuru var da konumuz olmadığı için öbüründen bahsetmiyoruz. Bahsetmediğim konu fitne odakları bir türlü bitmez, bitmek bilmez, yerin altında. DHKP-C'sinden IŞİD'ine FETÖ'sünden PKK'sına bir sürü örgüt. Bunları dışarıdan desteklerler, başımıza bela ederler. Bunlar hep yerin altındadırlar. 2'ncisi de depremsellik. Ne yazık ki bu ülkenin de kaderi böyle" dedi.

'İŞİ GÜCÜ BIRAKACAĞIM, SİZİ GEZDİRECEĞİM'

Muhalefete de eleştirilerde bulunan Bakan Özhaseki, "Diyorum ki açık duyuruda bulunuyorum, 'Ey genel başkanlar, grup toplantısında mangalda kül bırakmıyorsunuz, üfürüyorsunuz, gelin bin tane şantiyemiz var. İşi gücü bırakacağım; sizi gezdireceğim. En azından Türkiye Cumhuriyeti'yle, devletinizle, milletinizle bir övünün. Elhamdülillah deyin, gelin, size şantiyeleri gezdireyim, bir görün.' 4 bin 333 tane çelik evler yapılıyor, görün, 'Bu devletimiz neymiş' deyin bir tane. Şu milletin üzerinden ne olur şu kirli dilinizi bir çekin ama ne yazık ki bunlara da dert anlatmakta zorluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

'O KAFASI SAPLANTILI İDEOLOJİK TAKINTILI AVUKATLAR'

"İstanbul'da Fikirtepe'de 1000 kişi mesela alanı boşaltmış, kiralarda bekliyor. Orada bir tane briketten kötü ev var. O briketten 2 odalı ev için o kafası saplantılı, ideolojik takıntılı avukatlar, dava açtılar, 5 sene süründürdüler. Birçok insan evine kavuşamadı" diyen Özhaseki, "Ne yazık ki bizler iş yapalım diye çırpınırken mani olmaya çalışan da bir güruh var. Onların da önünü kesecek şekilde yeni yasalar yaptık. Bakanlık olarak biz hazırız. Belediyelerimiz bize yardımcı olursa, biz onların hep yanındayız. Fakat şu gerçekliği de söyleyeyim. Ben şu ana kadar kentsel dönüşüm yapan sadece AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili belediyeleri gördüm ben. Bir tane bile CHP'li belediye görmedim" ifadelerini kullandı.

'BENİM DE SAKARYA'YA BORCUM VAR'

Özhaseki son olarak, "Sözünün özü şu. Şimdi bir seçim geliyor; tercih sizde. Sizler burada kendiniz için çalışacak, bu işleri yapacak ekibi seçerseniz, naçizane benim de Sakarya'da borcum var; nihayetinde Sakarya'nın damadıyım ben de elimden geleni yaparım, kardeşlerimin yanında olurum. Üstüme ne düşüyorsa bir vazife kabul ederim. 'Başımın üstüne' derim. Onlarla birlikte sizlere hizmet ederim" dedi.