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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 18.03.2024 - 18:09
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Adapazarı SGM’de düzenlenen programda, Türk askerinin Çanakkale cephesinde geçirdiği zor günlere dikkati çekmek için ekmek ve hoşaf ikram edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, "Ulusumuzun geleceği, evlatlarının istikbali için canlarını ortaya koyan kahraman dedelerimizin bizlere miras bıraktığı bu vatan en kıymetli varlığımızdır. Bu ülkenin çocukları, ecdadının destanını okuyarak, izleyerek büyüyor ve bu şuurda yetişiyor. SGM’de gerçekleştirdiğimiz programla Çanakkale’nin önemini hatırladık, şehitlerimizi dualarla andık." ifadelerine yer verildi.

        - Ramazan Sokağı'nda kültür sanat etkinlikleri sürüyor

        Büyükşehir Belediyesince Ramazan Sokağı'nda düzenlenen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

        Etkinlikler kapsamında ramazan ayı boyunca Türk-İslam sanatlarından ebru ve kaligrafi (Hüsnü Hat) çalışmalarında ortaya çıkan eserler vatandaşlara hediye ediliyor.

        Sakarya Kent Orkestrası'nın "Tasavvuf Musikisi Konseri" de sanat meraklıları tarafından ilgi görüyor.

        Atatürk Bulvarı Adapazarı Kültür Merkezi önünde kurulan sokakta Karagöz ile Hacivat gölge oyunu da sahneleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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