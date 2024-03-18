Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da silahla karısını öldüren sanığın yargılandığı davada karar

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahla ateş ederek karısını öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:19 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da silahla karısını öldüren sanığın yargılandığı davada karar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahla ateş ederek karısını öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

        Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık İ.A, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

        Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Maktulün annesi katılan C.K'nin avukatı, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini ve indirim maddelerinin uygulanmamasını istedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da mütalaaya iştirak ettiklerini belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılması talebinde bulundu.

        Sanık İ.A. da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Eşimi öldürme kastıyla ateş etmedim. Kendisini korkutma amacıyla ateş ettim. Müşteki B.Y.T'nin silahına davranması nedeniyle ben de silahımı çıkararak ateş ettim." savunmasını yaptı.

        Sanık avukatı, müvekkilinin müştekiye karşı "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, eşine karşı eyleminde ise haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

        Son sözü sorulan sanık İ.A, pişman olduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanık İ.A'yı eşi Tansu A'ya karşı "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Sanığa verilen "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran heyet, İ.A'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        - Olay

        Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında 5 Ekim 2023'te İ.A, eşi Tansu A. ve B.Y.T'ye silahla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Tansu A. iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Gözaltına alınan İ.A. 6 Ekim'de tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        İlk 50'ye girdi
        İlk 50'ye girdi
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor - Altay: 2-0
        Sakaryaspor - Altay: 2-0
        Sakaryaspor-Altay maçının ardından
        Sakaryaspor-Altay maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Başkan Babaoğlu, Hendek Meydan Projesi'ni yarın kamuoyuna tanıtacak
        Başkan Babaoğlu, Hendek Meydan Projesi'ni yarın kamuoyuna tanıtacak
        Sakarya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları
        Sakarya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ziyaretler
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ziyaretler