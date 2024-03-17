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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 22:37 Güncelleme: 17.03.2024 - 22:37
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Ali Yılmaz, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk. 78 Erdi Dikmen), Kasongo (Dk. 84 Koray Kılınç), Rotman, Sinan Kurt, Samed Onur (Dk. 46 Murat Cem Akpınar), Simon, Del Valle (Dk. 70 Burak Süleyman), Dimitrov (Dk. 70 Roshi), Bülent Cevahir, Muhammed Himmet Ertürk

        Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Dk. 73 Onur Efe), Caner Baycan (Dk. 62 Ali Kızılkuyu), Enes Öğrüce, Kuban Altunbudak, Deniz Kadah, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 62 Emre Tangeldi)

        Goller: Dk. 35 Kasongo (Penaltıdan), Dk. 58 Del Valle (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Özgür Özkaya, Dk. 43 Ceyhun Gülselam, Dk. 45 Nurettin Küçükdeniz (Altay), Dk. 56 Simon, Dk. 89 Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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