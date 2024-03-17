Sakarya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajları

Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bekdemir, mesajında, tarihte eşine rastlanmayan müstesna zaferin, milletin bu topraklarda sonsuza kadar yaşama kararlılığının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin modern silahlarla donatılmış ordu karşısında, ateş almaz tüfekler, patlamaz toplar, yalın ayak ve aç mideyle kazanılmış bir zafer olduğunu vurgulayan Bekdemir, şunları kaydetti:

"Bu zaferi, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen Gazi Mustafa Kemal'e, 'Ya şehit ol, ya gazi' diyerek oğullarını savaşa uğurlayan annelere, 215 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı'ya, dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten tüm şehit ve gazi ecdadımıza borçluyuz. Bu sebeple her yıl 18 Mart'ta, onur ve gururla Çanakkale Destanı'nın yıl dönümünü kutluyor, bu büyük zaferin kahramanları olan şehitlerimizi yad ediyoruz."

- TÜBİFED Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Kırık

Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Kırık da şanlı tarihteki kahramanlık destanlarından birinin Çanakkale Zaferi olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin bütün dünyayı şaşkınlık içinde bırakan gerçek iman ve eşsiz kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Kırık, şunları kaydetti:

"Bir an bile tereddüde kapılmadan, canlarını seve seve feda ederek, 'Çanakkale geçilmez' dedirten kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimiz, milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Bu eşsiz zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde nihai zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı'na da meşale olmuştur."

- SYKD Başkanı İbrahim Şahin

Sakarya Yerel Kültür Derneği (SYKD) Başkanı İbrahim Şahin, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde tüm şehitleri saygı, rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zaferin, bütün dünyaya verilmiş insanlık dersi olduğunu aktaran Şahin, "18 Mart 1915, Türk tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş destanın yaradılış tarihidir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır. Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

- CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu

CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu da Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin, milletin azim ve kararlılığının, birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en somut göstergesi olduğunu aktaran Curoğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Zaferi'ni anlamak ve anlatmak, gelecek nesillere bu büyük mirası aktarabilmek adına üzerimize düşen en önemli görevlerden biridir. Bu zaferin öğretileri, gençlerimize vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik duygularını aşılayarak onları geleceğe hazırlamaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanı uğruna canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."