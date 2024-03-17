Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi inşası sürüyor
Sakarya'nın Erenler ilçesinde inşasına başlanan Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde inşasına başlanan Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları inceleyen Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, inşaatı hızla ilerleyen kütüphane ve etüt merkezinin bu yıl tam kapasiteli şekilde hizmete gireceğini bildirdi.
Merhum eski Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın adının yaşayacağı merkezde kütüphane ile dersliklerin de olacağını aktaran Şengül, "Tamamlandığında ilçemizin tek kütüphanesi olmakla birlikte birçok ilçemizden gençlerimiz ve öğrencilerimiz buradaki hizmetten istifade edecek. Hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
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