Bakan Özhaseki: Yeni bir belediyecilik modası çıktı, 'algı belediyeciliği' diyorlar, başını İstanbul çekiyor (4)

İFTARAKATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sakarya programı kapsamında iftarda düzenlenen Hendek Belediyesi'nin Kent Merkezi Dönüşüm Projesi tanıtım toplantısına katıldı. Düzenlenen toplantıya Özhaseki, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

'KILIÇDAROĞLU HERKESİ KEKLEMİŞ'

Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada 6'lı masaya eleştirilerde bulundu. Özhaseki, "Geçtiğimiz seçimlerde iki tane ittifak vardı. Bizim ittifakımız net, Cumhur İttifakı. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bey kol kola girdiler ve önlerinde hiçbir engel tanımadan bu devletin birliği, bütünlüğü, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna ellerinden ne gelirse yapıyorlar. Bizim ittifakımızın özü, sözü bir. Biz yerliyiz; biz milliyiz. Biz tarihe karşı, medeniyetimize karşı sorumluluğumuzun olduğuna inanan insanlarız. Her şeyden önce bizim için bayrak geliyor, ezan geliyor. Biz bu niyetle devam ediyoruz. Fakat karşı tarafta da bir ittifak vardı. Adına 'Millet İttifakı' diyorlar. Görünürde 6 kişilerdi. Biz de durmadan diyorduk 'Bu 6 değil. Milleti kandırmayın. Yalan söylemeyin. Bak masanın altından iki de bir PKK'nın adamları kafasını uzatıyor. O gölgeyle siz 7'siniz. Sonra dünyanın 2 tane en başarısız belediye başkanını da, İstanbul ve Ankara'yı 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' diye ilan ettiler. Daha adamlar taş üstüne taş koymamış belediye başkanları, 9 oldu. Bu arada Kılıçdaroğlu herkesi keklemiş, sonradan açığa çıktı; bir adamcağız var, ona İçişleri Bakanlığı'nı da vermiş, MİT'i de vermiş, 10 oldu. Kaç olduğu belirsiz bir ittifak kurdu" dedi.

'BUNLARI BİR ARAYA GETİREN CUMHURBAŞKANIMIZA VE DEVLET BEY'E OLAN DÜŞMANLIKLARI'

"Bunların hiçbiri birbirine benzemezler" diyen Özhaseki, "Ne sosyal olaylara bakışları, ne iktisadi meselelere getirmiş oldukları çözümler, ne askeri olaylardaki fikirleri hiçbirisinin birine benzer bir tarafı yoktur. Benzemezler ordusu gibiler. Aslında birbirlerini sevmezler de. Daha bir gün birisi, yanına eşini alıp da öbürüne çay yemeye bile gitmemiş. Peki bunları bir araya getiren nedir? Bunları bir araya getiren Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bey'e olan düşmanlıkları. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.' Ne yapacaksınız peki? Ne yapacaklarıyla ilgili iki cümle bile söylemiyorlar ve bolca da yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

'ADETA YIKIM EKİBİ GİBİLER'

Özhaseki, "Seçim bitti; şimdi yeni yeni foyaları ortaya çıkmaya başladı. Partinin birindeki milletvekili diyor ki 'Ben Kılıçdaroğlu'na vallahi oy vermedim.' Allah'tan ki iktidara gelmemiş; Allah'tan ki Kılıçdaroğlu gelmemiş. Yoksa mahvolurdu bu Türkiye. Bakın bunların hepsini ifade ediyorlar. Peki sadece 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' diyenleri bir arada tutan motivasyon sadece bu mu? Bunun için mi bir araya geldiler? Adeta yıkım ekibi gibiler" dedi.

'SADECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLARAK BAKMAYIN'

"Bu arada karşı ittifakta da o cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bir dağılma oldu" diyen Özhaseki, "Herkes kendi başına bir şeyler yapmaya başladı. Bir baştan baş çekmeye başladı. Bu arada da üzülerek söylüyorum, bazı arkadaşlarımız nefislerine uyarak Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye, Millet İttifakı saflarına katılıp zarar verelim diye ellerinden geleni yapıyorlar. Meseleye biraz daha yüksek perdeden bakın lütfen. Sadece belediye başkanlığı seçimi olarak bakmayın. Evet belediye başkanlığı seçimi olsa bile doğrusu biz çalışıyoruz; kol kola giriyoruz. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var diye hep birlikte projelerin peşinde koşuyoruz" dedi.

'BU SEÇİMDE SİZLER TARAFINDAN ÖN PLANA ÇIKMASI LAZIM'

Kent Merkezi Dönüşüm Projesi'ne değinen Bakan Özhaseki, "Bu projenin altından kalkabilecek karşı tarafta bir Allah'ın kulu var mı? Yapabilecek bir ekip var mı? Onlar da bu akıl, bu güç var mı? Hayır. Takdir tabi ki sizlerin. Ne çıkarsa başımızın üstüne ama neticesinde hizmeti önceleyen, eser siyasetiyle düşüp eser siyasetiyle kalkan, gecesi gündüzü milletine hizmet olan insanların da yine bu seçimde sizler tarafından ön plana çıkması lazım" diye konuştu.