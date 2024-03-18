Bakan Özhaseki, Sakarya'da "Yüzyılın Projesi" tanıtım toplantısında konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "(Millet İttifakı)Kaç olduğu belirsiz bir ittifak grubu. Bunlar hiç birbirine benzemezler. Ne sosyal olaylara bakışları, ne iktisadi meselelere getirmiş oldukları çözümler, ne askeri olaylardaki fikirleri, hiç birisinin birine benzer tarafı yok. Benzemezler ordusu gibiler adeta bunlar." dedi.

Sakarya'da Hendek Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen "Yüzyılın Projesi" tanıtım toplantısına katılan Özhaseki, vatandaşlarla iftar yaptı.

Yemeğin ardından vatandaşlara hitap eden Özhaseki, hükümet olarak terörle mücadelede önemli çalışmalar yaptıklarını, dağların, köylerin, şehirlerin temizlendiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun kimse PKK'ya katılmıyor artık. O köpeklerin arkasına kimse düşmüyor. FETÖ'yü de bitirdik, PKK'yı da bitirdik, İŞİD denen o lanetli örgütü de bitirdik Allah'ın izniyle. Huzur içinde yaşayacağız bundan sonra bu memlekette. Yıllardır süren mücadeleydi, elhamdülillah biz galip geldik." diye konuştu.

Özhaseki, deprem bölgesindeki vatandaşların evlerin yapımı konusunda kendilerine inandığını ama karşı tarafın "Size bedava ev vereceğiz" vaadine inanmadığını savunarak, "Bunları yaşadık bizler. Yarın inşallah yine ben Hatay'da olacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız bağlanacak. 30 bin konutu yine dağıtacağız. Her ay 10-15 bin konut da dağıtmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da şehirlerimizi depreme karşı dirençli hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Her şeyden önce bizim için bayrak, ezan geliyor"

Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli olduğundan bahseden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tarihe, medeniyetimize karşı sorumluluğumuzun olduğuna inanan insanlarız. Her şeyden önce bizim için bayrak geliyor, ezan geliyor. Biz bu niyetle devam ediyoruz. Fakat karşı tarafta da bir ittifak vardı, adına Millet İttifakı diyorlardı. Görünüşte 6 kişilerdi. Biz de durmadan diyorduk ki, 'Bu 6 değil ya, milleti kandırmayın, yalan söylemeyin. Bak masanın altından ikide bir PKK'nın adamları kafasını uzatıyor. O görünenle siz 7'siniz.' Sonra dünyanın iki tane en başarısız belediye başkanını da cumhurbaşkanı yardımcısı diye ilan ettiler, İstanbul ve Ankara'yı. Daha adamlar taş üstüne taş koymamış belediye başkanları; 9 oldu.

Bu arada Kılıçdaroğlu herkesi keklemiş, sonradan açığa çıktı. Bir adamcağız var, ona İçişleri Bakanlığı'nı da MİT'i de vermiş, 10 oldu. Kaç olduğu belirsiz bir ittifak grubu. Bunlar hiç birbirine benzemezler. Ne sosyal olaylara bakışları, ne iktisadi meselelere getirmiş oldukları çözümler, ne askeri olaylardaki fikirleri, hiç birisinin birine benzer tarafı yok. Benzemezler ordusu gibiler adeta bunlar."

Özhaseki, bu ittifakın aslında birbirlerini sevmediğini ifade ederek, "Daha bir gün olsun birisi yanına eşini alıp da öbürüne çay içmeye bile gitmemiştir. Peki bunları bir araya getiren nedir? Bunları bir araya getiren Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bey'e olan düşmanlıkları. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun? Ne yapacaksınız siz peki? Yok ne yapacaklarıyla ilgili iki cümle bile söylemiyorlar. Ve bolca da yalan söylüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart'ta seçime gidileceğini anımsatan Özhaseki, "Biz yine özümüz, sözümüz bir olarak milletin önündeyiz. Tercih, takdir tabii ki sizlerin. Ne çıkarsa başımızın üstüne ama neticesinde hizmeti önceleyen, eser siyasetiyle düşüp, eser siyasetiyle kalkan, gecesi, gündüzü, milletine hizmet olan insanların da yine bu seçimde sizler tarafından ön plana çıkması lazım." dedi.

Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu da projesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Babaoğlu, daha sonra Bakan Özhaseki'ye çeşitli hediyeler takdim etti.