Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Üç şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda, 675 gram sentetik uyuşturucu, 50 milim sıvı amfetamin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 3 cep telefonu, suçtan elde edilen 2 bin 305 dolar ve 26 bin 970 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.