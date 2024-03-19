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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:02
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde 3 adrese operasyon düzenledi.

        Üç şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramalarda, 675 gram sentetik uyuşturucu, 50 milim sıvı amfetamin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 3 cep telefonu, suçtan elde edilen 2 bin 305 dolar ve 26 bin 970 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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