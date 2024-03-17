Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya'da sona erdi

Sporcular, 50 ile 800 metrede su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile 4x100, 4x200 su üstü ve 4x200 çift palet bayrak yarışlarında mücadele etti.

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