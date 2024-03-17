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        Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya'da sona erdi

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 17.03.2024 - 17:20
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        Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya'da sona erdi
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        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası Sakarya'da tamamlandı.

        Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya, 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katıldı.

        Sporcular, 50 ile 800 metrede su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile 4x100, 4x200 su üstü ve 4x200 çift palet bayrak yarışlarında mücadele etti.

        15 Mart Cuma günü başlayan şampiyonada 12-17 yaş sporcuları, 3 gün boyunca kadın ve erkeklerde toplam 32 müsabakaya çıktı.

        Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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