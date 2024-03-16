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        Başına vinçten kopan halat düşen işçi öldü

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, alüminyum fabrikasında sökme ve son kontrol operatörü olarak çalışan Selim Han İnci (24), vinçten kopan halatın başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 16.03.2024 - 17:10
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        Başına vinçten kopan halat düşen işçi öldü
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, alüminyum fabrikasında sökme ve son kontrol operatörü olarak çalışan Selim Han İnci (24), vinçten kopan halatın başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi Atış Alanı mevkisindeki alüminyum fabrikasında meydana geldi. Malzeme yüklü sepet kaldırılırken, vincin kopan halatı, fabrikada sökme ve son kontrol operatörü olarak çalışan Selim Han İnci’nin başına düştü. Yaralanan işçinin mesai arkadaşlarının ihbarıyla fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Selim Han İnci’nin cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Yaklaşık 6 aydır fabrikada çalışan İnci’nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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