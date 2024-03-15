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        Kocası yeni ölen kadın, kendisini rahatsız eden kişiyi parkta dövdü; o anlar kamerada

         SAKARYA'nınPamukova ilçesinde, 2 ay önce eşini kaybeden Nuran K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 23:33 Güncelleme: 15.03.2024 - 23:35
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        Kocası yeni ölen kadın, kendisini rahatsız eden kişiyi parkta dövdü; o anlar kamerada
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         SAKARYA'nınPamukova ilçesinde, 2 ay önce eşini kaybeden Nuran K. (54), evinin çevresinde dolaşan ve kendisini telefonla arayıp rahatsız eden erkeği parkta dövdü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, Pamukova ilçe merkezinde bulunan Üçgen Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir erkek, 2 ay önce kanser nedeniyle eşini kaybeden Nuran K.'nın evinin çevresinde gezerek kendisini rahatsız etmeye başlayıp, bir süre sonra da telefonla aramaya başladı. Nuran K., kendisini sürekli rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyle parkta karşılaştı. Nuran K., bankta oturan kişinin üzerine saldırdı. Nuran K., iterek düşürdüğü kişiye, "Benim kocam yeni öldü. Seni gebertirim, adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun? Şerefsiz, yaşından başından utan. Ben acımı yaşıyorum, kocam yeni öldü. Arama. Bana gel para vereyim diyor sen kimsin" diyerek bağırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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