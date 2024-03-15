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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, vatandaşlara projelerini anlattı

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:09
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, vatandaşlara projelerini anlattı
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim ziyaretlerini sürdürüyor.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarına devam eden Alemdar, Serdivan ilçesindeki Aralık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Alemdar, projelerini ve hedeflerini anlattı.

        Ziyarette konuşan Alemdar, çıktıkları yolda şehre hizmet etmenin, yaşadıkları toprakları daha da güzelleştirmenin hesabını yaptıklarını belirtti.

        Şehrin ve ilçenin eksiklerini bildiklerini vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

        "Şehrimiz geliştikçe, beklentiler de değişerek artabilir. Bu gayet normaldir. Bizler de bu eksiklere hızlı bir şekilde çözüm sunmak için göreve talip olduk. Sizlerin de desteğiyle, 16 gün sonra hepimizin tanıdığı, bildiği ve güvendiği Osman başkanımıza görevi devredeceğim. Ben kendisinin azmine ve samimiyetine inanıyorum. İnşallah 31 Mart’ta mahallemizde rekor oy bekliyorum."

        Ziyarette Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman da yer aldı.

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