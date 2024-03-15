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        Durdurulan TIR'da 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi

        SAKARYA'da durdurulan TIR'da yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi; 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:00
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        Durdurulan TIR'da 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
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        SAKARYA'da durdurulan TIR'da yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi; 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Adana'da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin sucuk yapılmak üzere TIR'la İstanbul'a götürüldüğü ihbarını alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. TIR, Sakarya'nın Hendek ilçesinde durduruldu. TIR'da yapılan aramada, poşetler içerisinde 700 kilogram kaçak et bulundu. Etlerin at ve eşek eti olduğu tespit edildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak etleri İstanbul'da sucuk yaptırdıktan sonra Düzce'de piyasaya sürmeyi planladıkları bildirildi. Şüphelilerden C.D.'nin (20)i daha önce 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan kaydı olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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