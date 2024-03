Durdurulan TIR'da 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi

SAKARYA'da durdurulan TIR'da yapılan aramada 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi; 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Adana'da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin sucuk yapılmak üzere TIR'la İstanbul'a götürüldüğü ihbarını alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. TIR, Sakarya'nın Hendek ilçesinde durduruldu. TIR'da yapılan aramada, poşetler içerisinde 700 kilogram kaçak et bulundu. Etlerin at ve eşek eti olduğu tespit edildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak etleri İstanbul'da sucuk yaptırdıktan sonra Düzce'de piyasaya sürmeyi planladıkları bildirildi. Şüphelilerden C.D.'nin (20)i daha önce 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan kaydı olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.