Bakan Kacır: Uzay bilimi ve teknolojilerinde de başarı hikayesi yazacağız (3)

FERİZLİOSB AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bolu ve Düzce'deki programlarının ardından Sakarya'nın Ferizli ilçesine gelerek toplam yatırım tutarı 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaşan 5 üretim tesisi ve 1 itfaiye merkezinin yer aldığı Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nin toplu açılış törenine katıldı. Öztreyler römork fabrikasında gerçekleştirilen törene Bakan Kacır ile birlikte TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve çok sayıda davetli katıldı.

'DÜNYADA TİCARETİN KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR'

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünya küresel boyutta birçok krizin ardı ardına yaşandığı zorlu bir dönemden geçiyor. Korumacı politikalarla tedarik zincirleri baştan sona değişirken, ticaretin kuralları adeta yeniden yazılıyor. Bu tabloda Türkiye; son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşa ettiğimiz siyasi istikrar iklimi, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemimizle, küresel ekonominin parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor. Son dönemde üretimde, istihdamda, ihracatta gördüğümüz tablo, bu gerçeğin bir yansımasıdır. Gayri safi yurtiçi hasılamız 14 çeyrektir kesintisiz büyüyerek Cumhuriyet tarihimizde ilk defa 1 trilyon doların üzerine yükseldi. İhracatımız, kalkınmamızın lokomotifi imalat sanayinden aldığı güçle 255 milyar doları aştı. 32 milyon kişiyle istihdamda da tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık. Ekonomiye ilişkin güven göstergeleri de yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor" dedi.

'YENİ NESİL SANAYİ ALANLARI OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye için çalışan herkesin yanında olduklarını belirten Bakan Kacır, "Bu başarı sanayicilerin, yatırımcıların ülkemize güveninin ve yatırım iştahının ne denli yüksek olduğunun, geleceğe ne denli büyük bir umutla ve heyecanla baktığının en önemli işareti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu millet için, bu vatan için alın ve akıl teri döken, taş üstüne taş koyan her bir ferdin yanında olmaya devam ediyor, katma değerli üretimle kalkınan Türkiye’yi birlikte inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağımız Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile lojistik bağlantıları dikkate alarak, kümelenme anlayışına uygun sürdürülebilir, yeni nesil sanayi alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye’de hâlihazırda sanayi alanlarının yüz ölçümündeki payı yüzde 0,36 düzeyinde. Bunu rakiplerimizle, bazı Avrupa ülkeleriyle mukayese ettiğimizde yükseltmek zorunda olduğumuzu görüyoruz. Sanayi alanlarımızı artırmak için elbette şimdiye kadar olduğu gibi organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğiz. Sanayicilerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artık günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında var olmanın yolu, sadece maliyet avantajı sağlamanın çok ötesinde, güçlü üretim kabiliyetlerinizi yüksek teknoloji odaklı Ar-Ge ve yenilikçilik yaklaşımlarıyla buluşturmaktan geçiyor. Bu anlayışla yaptığınız yatırımları güçlü Ar-Ge ve inovasyon altyapısı ile güçlendirmenizi bekliyoruz. Bizler katma değerli üretim yolculuğunuzda her zaman sizlerin yanındayız. Gerçekleştirdiğiniz bu yatırımlarda, teşviklerimizle nasıl yanınızda olduysak, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini güçlendirecek her adımınızda Ar-Ge teşviklerimizle yanınızda yer alacağız" diye konuştu.

'TEKNOLOJİDE SIÇRAMA YAPABİLMEK İÇİN BİR TEK TOGG YETMEZ'

Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine girdiğini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Savunma sanayinde paradigma değişimlerini doğru zamanda yakalayarak ülkemizi dünyada insansız hava aracı üretiminde liderliğe taşıdık. Türkiye sanayinin farklı alanlarında da paradigma değişimini vakitlice yakalamayı başararak ve doğru teşvik modeliyle bu projeleri uçtan uca destekleyerek insansız hava araçlarında elde ettiğimiz başarı hikâyesinin benzerlerini birçok alanda göstermemiz mümkün. Bunun için gerekli siyasi irade, Ar-Ge ve üretim kabiliyeti, nitelikli insan kaynağı burada var. Togg, işte bu yaklaşımın sivil alanda ilk örneklerinden biri oldu. Türkiye otomotivde kendi millî markasını, hem de yeni nesil teknolojilerle yollara çıkardı. Küresel rekabet sahnesinde yerimizi aldık. 60 yıl aradan sonra Devrim otomobili rüyasını, devrin otomobiliyle gerçeğe dönüştürdü. Şunun fakındayız ki, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanında sıçrama yapabilmesi için bir tek Togg yetmez. Önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz etkin sanayi politikalarıyla 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgâr türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar birçok alanda büyük atılım dönemine adım atmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.