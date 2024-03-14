Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan seçim ziyaretleri

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçilmesi halinde sağlık alanında yeni çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:16 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan seçim ziyaretleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçilmesi halinde sağlık alanında yeni çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Serdivan Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Alemdar, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Pandemi dönemi başta olmak üzere toplum sağlığının korunması için büyük özveriyle çalışan sağlıkçıların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirten Alemdar, yeni dönemde kentin sağlık altyapısını güçlendirecek adımları kararlılıkla atacaklarını kaydetti.

        Yeni dönemde sağlık alanında yeni çalışmalar yapacaklarını paylaşan Alemdar, ilçelerde eksik olan sağlık ocağı, poliklinik ve hastane gibi sağlık tesislerinin açılması için gerekli olan altyapı ihtiyaçlarını takip edeceklerini ifade etti.

        İlçelerde Büyükşehir sağlık noktaları oluşturarak vatandaşların hizmetine sunacakları bilgisini veren Alemdar, "Sağlık, olmazsa olmazımız. Bu noktada biz de üzerimize düşeni yapacağız. Çocuklar en değerli varlıklarımız. Belediye marifetiyle kuracağımız Çocuk Kliniği'nde 7/24 çocuklarımıza hizmet sunacağız. Uzman hekim kadrosu ile çocuklara özel tasarlanmış kliniğimizde evlatlarımızın sağlığı için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        - Küpçüler ve Yeni Mahalle ziyaretleri

        Alemdar, seçim çalışmaları kapsamında Erenler ilçesi Küpçüler ve Yeni Mahalle'de vatandaşlarla buluştu.

        Sakarya Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tanyel ve kalabalık tarafından karşılanan Alemdar, hiçbir zaman ötekileştirenlerden olmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Farklılıklarımızı şehrimizin bir parçası ve önemli bir değeri olarak gördük. Bizim Yeni mahalleli kardeşlerimizle gönül bağımız var. Allah nasip ederse eskiden olduğu gibi önümüzdeki dönemde de biz yine sizin sofranızda olacağız. Allah razı olsun sizler de bizim hep yanımızda oldunuz. İnşallah Cumhur İttifakı olarak şehrimiz için en doğru kararları almaya devam edeceğiz. Yeni dönemde Rahmi başkanımızla standartlarınızı yükseltmek için var gücümüzle çalışacağız. Hizmet bizim işimiz. Burada eksikliklerimiz var. Bilin ki bunları beraber tamamlayacağız."

        Alemdar'a, Erenler Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Rahmi Şengül, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, İlçe Başkanı Ömer Barik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tamer ile partilerin gençlik ve kadın kolları başkanları eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Balayı çiftinin ölümü davasında karar
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Yakılarak öldürülen Şila'nın katili için yeni karar!
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        286 kişiyi kaçırdılar, 600 bin doları aşkın fidye istiyorlar!
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        "Avukatlara sordum, söylediler"
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Hayatı film olacak
        Hayatı film olacak
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Alperen tarihe geçecek: 225 milyon dolar!
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Bu kez de şarkılarını satıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor

        Benzer Haberler

        Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        SUBÜ'den kısa kısa
        SUBÜ'den kısa kısa
        Hastalık Yönetim Platformu uygulaması Sakarya'da başladı
        Hastalık Yönetim Platformu uygulaması Sakarya'da başladı
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan doğalgaz ve hızlı inte...
        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan doğalgaz ve hızlı inte...
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, Söğütlü'de vatandaşlarla buluştu
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, Söğütlü'de vatandaşlarla buluştu
        TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü