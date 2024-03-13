TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolunun Aşağıdereköy Mahallesi geçişinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Mustafa Alper idaresindeki 34 ENF 660 plakalı otomobil, önünde giden E.Y. yönetimindeki 54 ADP 220 plakalı TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın dorsesine hızla çarpan otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Mustafa Alper’in cansız bedeni itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Alper’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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