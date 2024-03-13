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        Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:28 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:28
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        Sakarya'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        D-100 kara yolunun Aşağıdereköy Mahallesi mevkisinde Mustafa A'nın kullandığı 34 ENF 660 plakalı otomobil, E.Y. idaresindeki 54 ADP 220 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemelerin ardından Mustafa A'nın cenazesi morga kaldırıldı.

        Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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