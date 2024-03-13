SAÜ İlahiyat Fakültesi kütüphanesinde "Filistin Kitaplığı" açıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi kütüphanesine "Filistin Kitaplığı" bölümü eklendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüme Filistin ve Kudüs konularında yazılmış Türkçe eserler konularak öğrencilerin ve araştırmacıların istifadesine sunuldu.

Konu hakkında bilgi veren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, fikrin Araştırma Görevlisi Ayşe Kaya tarafından ortaya atıldığını, kitapların da fakülte hocalarının gönüllü maddi destekleriyle temin edildiğini bildirdi.

Projenin Kudüs'ü, Filistin'i ve Gazze'yi daha iyi anlamalarına katkı sağlamasını ve farkındalık oluşturmasını beklediklerini vurgulayan Bostancı, kitaplığın zaman içerisinde kazandırılacak yeni eserlerle daha da zenginleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Prof. Dr. Bostancı, projede emeği geçen Kaya ve akademisyenlere teşekkür etti.