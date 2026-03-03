Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

        Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya'dan, yılın ilk iki ayında 949 milyon 20 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 13:47
        Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

        Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya'dan, yılın ilk iki ayında 949 milyon 20 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-şubat döneminde ülke ihracatına yüzde 2,62 katkı sunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları ile iklimlendirme sanayisi gibi sektörlerle ülke ekonomisine güç katmayı sürdürüyor.

        Sakarya, geçen yılın ilk iki ayında 805 milyon 985 bin dolar olan dış satımını, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,74 artırarak 949 milyon 20 bin dolara çıkardı.

        İhracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada yer alan Sakarya'dan 124 ülke ve 7 serbest bölgeye ürün gönderildi.

        Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya, en çok ihracata yüzde 87,85 ile otomotiv alanında imza attı.

        Yılın iki ayında geçen seneye göre yüzde 21,83 artışla 833 milyon 799 bin dolarlık taşıt ihracatı gerçekleştirilen kentten bu dönemde en fazla ihracat yapılan 5 ülke ise İspanya, Fransa, Polonya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu.

        - "25 ana sektörde ürün gönderdik"

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın ihracatta şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1'lik artış sağladığını bildirdi.

        Altuğ, şubatta bu yılın ocak ayına göre ise yüzde 30,3'lük düşüşle yaklaşık 390 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Yılın ilk 2 ayında kümülatif ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,8 artış göstererek 949 milyon dolar oldu ve en çok ihracat yapan 7. il konumumuzu da koruyup 25 ana sektörde ürün gönderdik. Tüm bu ciddi rekabet ortamına, maliyet baskısına ve değişken süreçlere rağmen canla başla dünya için üreten tüm firmalarımıza ve emektar çalışanlarına teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

