Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim yardımı yapıldı

        SAYENDE İnsani Yardımlaşma Derneğince ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim yardımı yapıldı

        SAYENDE İnsani Yardımlaşma Derneğince ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim yardımında bulunuldu.

        Dernek tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetleri sürüyor.

        Bu kapsamda kentte bir alışveriş mağazasında düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 100 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve giyim yardımı yapılırken, 150 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

        Organizasyonda çocukların yüzleri boyandı, pamuk şeker ikram edildi ve çeşitli hediyeler verildi. Program sonunda çocuklar balon uçurdu, ailelere bayram çikolatası ile zarflar içinde fitre ve zekat verildi.

        Dernek Başkanı Enis Ulucak, destekçilere teşekkür ederek, "Onlarca çocuğun sevincine ortak olduk. Yaklaşık 150’nin üzerinde çocuğumuz ve 100’e yakın ailemiz bu projeden faydalandı. Kıyafet, bayram çikolatası, fitre ve zekat gibi yardımlarımız oldu. Bu projeyi gelenek haline getirerek sürdürmek istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        Sakarya'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sakarya'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        İftar vakti kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı 22 yaşı...
        İftar vakti kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı 22 yaşı...
        15 yaşında bir tahta parçasıyla başladığı mesleğinde 34 yıldır notalara şek...
        15 yaşında bir tahta parçasıyla başladığı mesleğinde 34 yıldır notalara şek...
        Trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü yaralandı
        Trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü yaralandı