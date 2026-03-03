Sakarya'da ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim yardımı yapıldı

SAYENDE İnsani Yardımlaşma Derneğince ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim yardımında bulunuldu.



Dernek tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetleri sürüyor.



Bu kapsamda kentte bir alışveriş mağazasında düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi 100 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve giyim yardımı yapılırken, 150 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.



Organizasyonda çocukların yüzleri boyandı, pamuk şeker ikram edildi ve çeşitli hediyeler verildi. Program sonunda çocuklar balon uçurdu, ailelere bayram çikolatası ile zarflar içinde fitre ve zekat verildi.



Dernek Başkanı Enis Ulucak, destekçilere teşekkür ederek, "Onlarca çocuğun sevincine ortak olduk. Yaklaşık 150’nin üzerinde çocuğumuz ve 100’e yakın ailemiz bu projeden faydalandı. Kıyafet, bayram çikolatası, fitre ve zekat gibi yardımlarımız oldu. Bu projeyi gelenek haline getirerek sürdürmek istiyoruz." dedi.

