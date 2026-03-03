Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 08:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Sakarya’nın Taraklı ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Taraklı-Göynük kara yolu Ankara Caddesi'nde akaryakıt istasyonundan çıkan Fethi Gökçe (62) yönetimindeki 54 EN 177 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iş makinesine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gökçe’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gökçe’nin cenazesi incelemelerin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        İftar vakti kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı 22 yaşı...
        İftar vakti kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı 22 yaşı...
        15 yaşında bir tahta parçasıyla başladığı mesleğinde 34 yıldır notalara şek...
        15 yaşında bir tahta parçasıyla başladığı mesleğinde 34 yıldır notalara şek...
        Trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü yaralandı
        Trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü yaralandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama