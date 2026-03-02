Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
Sakarya'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Uğurcan Çavdaroğlu'nun cenazesi, Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
İlçede dün SUV tipi araçla çarpışması sonucu yaşamını yitiren otomobilin sürücüsü Çavdaroğlu'nun (22) cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morgundan yakınlarınca alınarak Yahyalı Mahallesine getirildi.
Çavdaroğlu'nun cenazesi, Civitler Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Kazada yaralanan diğer sürücü M.B.V'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
