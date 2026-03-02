Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Ekiplerce 4 zanlının gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramada, 1071 sentetik ecza, 713 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 58 gram aseton, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 lira ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

