        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Erenler ve Karasu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 02.03.2026 - 10:42
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekiplerce 4 zanlının gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramada, 1071 sentetik ecza, 713 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 58 gram aseton, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 lira ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

