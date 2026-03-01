Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 22:26
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Fatih Tokail, Harun Terin, Mehmet Şengül


        Sakaryaspor: Szumski, Teixeira (Dk. 46 Emre Demir), Emrecan Terzi (Dk. 46 Aladdin Okumuş), Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Dk. 82 Soro), Pena Flores (Dk. 82 Kerem Şen), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Owusu, Vukovic, Melih Bostan (Dk. 46 Zwolinski)

        SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Metehan Mert, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Enver Kulasın (Dk. 90 Eşref Korkmazoğlu), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 90 Traore), Poko, Camara (Dk. 71 Dembele), Cebrail Karayel, Marcos Silva, Eze (Dk. 90+3 Fethi Özer)


        Kırmızı kart: Vukovic (Maç bitiminde) (Sakaryaspor)


        Sarı kartlar: Dk. 38 Emrecan Terzi, Dk. 90+3 Salih Dursun (Sakaryaspor), Dk. 69 Metehan Mert, Dk. 90+3 Ömer Bayram, Dk. 90+4 Dembele (SMS Grup Sarıyer)





        SAKARYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

