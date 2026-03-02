Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Sapanca'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 av tüfeği, 79 tabanca mermisi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
