Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 17:55 Güncelleme:
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Sapanca'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 av tüfeği, 79 tabanca mermisi ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"

        Benzer Haberler

        İftar vakti kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı 22 yaşı...
        İftar vakti kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı 22 yaşı...
        15 yaşında bir tahta parçasıyla başladığı mesleğinde 34 yıldır notalara şek...
        15 yaşında bir tahta parçasıyla başladığı mesleğinde 34 yıldır notalara şek...
        Trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü yaralandı
        Trafikte tekme tokat kavga eden 2 sürücü yaralandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
        Sakarya'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama