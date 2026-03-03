Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sapanca Gölü çevresindeki etnobotanik hafıza 112 bitkiyle kayıt altına alındı

        MİNE YILDIRIM - Sapanca Gölü çevresinde yetişen 112 bitkinin, bölge insanı tarafından hangi amaçla kullanıldığı ve yöresel isimleri akademik çalışmayla kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 12:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Gölü çevresindeki etnobotanik hafıza 112 bitkiyle kayıt altına alındı

        MİNE YILDIRIM - Sapanca Gölü çevresinde yetişen 112 bitkinin, bölge insanı tarafından hangi amaçla kullanıldığı ve yöresel isimleri akademik çalışmayla kayıt altına alındı.

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu ve lisans öğrencisi Neşe Başar, Sapanca'nın doğasında saklı etnobotanik mirası gün yüzüne çıkarmak için geçen yıl çalışma yürüttü.

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen proje kapsamında öğrenci Neşe Başar, Sapanca Gölü çevresindeki 11 bölgede yaşları 55 ve üzeri olan 52 kişiyle görüşme yaptı ve 17 kez arazi çalışması gerçekleştirdi.

        Yöre halkının bitkileri kullanma yöntemlerini belirleyen Başar, arazi çalışmasında fotoğrafladığı bitkileri köklerine zarar vermeden çıkarıp üniversitedeki herbaryumda presleme yöntemiyle kuruttu.

        Doç. Dr. Sağıroğlu danışmanlığında bitkileri morfolojik özelliklerine göre ayıran Başar, Peter Hadland Davis'in 11 ciltten oluşan Flora of Turkey and the East Aegean Islands (Türkiye Florası ve Doğu Ege Adaları) eserinden yararlanarak kültürel mirasın izini sürdü.

        Genç araştırmacı, hem yöredeki etnobotanik kültürünün belgelenmesi hem de geleneksel bilgi birikiminin korunarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladığı çalışmada 48 familyaya ait 112 bitkinin bilimsel teşhisini gerçekleştirdi. Başar, bitkilerin 48'inin tıbbi amaçlı, 49'unun hem tıbbi hem gıda amaçlı, 15'inin ise diğer amaçlarla kullanıldığını belgeledi.

        Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu, AA muhabirine, tilkikuyruğu, sirken, çakır dikeni, şeytanarabası, şerbetçiotu, aslankuyruğu, ebegümeci, sivri salep, şekerciboyası, burunca, yün otu ve asmanın aralarında bulunduğu 48 familyaya ait 112 bitkinin halk tarafından doğal olarak farklı amaçlarda kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi.

        Anadolu'nun, medeniyetlerin beşiği olduğunu ve çok sayıda insan topluluğunun kültürünü bünyesinde barındırdığını belirten Sağıroğlu, "Sapanca da önemli yerlerden birisi. Çok farklı insan topluluğunun bulunduğu alan. Buradaki halkın bildiği yöntemlerin yok olmadan tespit edilip ortaya çıkarılması gerekiyor. Aksi takdirde o kültür yavaş yavaş yok olup gidecek. Halktaki mevcut bilgiyi ortaya çıkarmak amacıyla bu çalışmayı yaptık." diye konuştu.

        - "Endemik türlere ve sağlık alanına çok büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum"

        Neşe Başar, etnobotaniğin halkın bitkilerle ilişkisini inceleyen bilim dalı olduğunu, Sapanca'yı da bitki çeşitliliği yüksek bölge olmasından dolayı tercih ettiklerini anlattı.

        Halkın bitkileri nasıl ve hangi hastalıklarda kullandığını, bitkilerin hangi kısımlarından yararlandığını ve yöresel adlarını kayıt altına aldıklarını anlatan Başar, şöyle devam etti:

        "Teşhiste bitkinin morfolojik özellikleri yani çiçeği, meyvesi, tohumu, gövdesi ve köklerini araştırıyoruz, karşılaştırmalar yaparak bitkiyi teşhis etmiş oluyoruz. Sapanca'da 11 bölgede çalıştık, 52 kişiyle görüşme yapıldı. Görüşme yaptığım kişilerin çoğu 55 yaş üstü çünkü geçmişten gelen bilgiler bizim için çok kıymetli ve bunları kayıt altına almak istedik. Eski zamandan gelen bilgileri derleyip bunları kayıt altına almak istiyoruz çünkü onlar yok olup gidebilir, gitmesini istemiyoruz."

        Başar, bilgilerin geleceğe önemli katkılar sağlayacağını düşündüğünü belirterek, "Göl çevresinden aldığım zakkum bitkisi normalde zehirli, asla ağız yoluyla alınmaması gerekiyor ama yaprakları ve çiçekleri kaynatılıp ezilerek egzamalı bölgelerde çok fayda sağladığı görülmüş. Yani pul pul görüntüleri geçirdiği biliniyor. Soğan bitkisi de aynı şekilde hocam sayesinde makaleye dönüşmüş. Arpacığı geçirdiği biliniyor. Suyu sıkılarak uçuk yarasında da aynı şekilde çok faydalı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Kayıt altına almadıkça sözlü şeylerin yok olup gittiğini vurgulayan Başar, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Kayıt altına almamızdaki amaç gelecek kuşaklara aktarmak, insanlığa fayda sağlamak. Özellikle endemik türlere çok fayda sağlayacağını ve ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Türkiye zaten bitki yönünden çok zengin bir bölge, ekstra zenginleşeceğini düşünüyorum. İlaç firmaları ve sağlık alanında çok büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Çoğu bitkiyi kesinlikle kayıt altına almamız gerekiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da öğrenciler, Yeşilay Haftasında Çark Caddesi'nde yürüdü
        Sakarya'da öğrenciler, Yeşilay Haftasında Çark Caddesi'nde yürüdü
        Doğada yaralı bulunan yaban hayvanları Gölya Tabiat Parkı'nda sağlığına kav...
        Doğada yaralı bulunan yaban hayvanları Gölya Tabiat Parkı'nda sağlığına kav...
        Sakarya'da ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim yardımı yapıldı
        Sakarya'da ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim yardımı yapıldı
        Sakarya'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sakarya'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı