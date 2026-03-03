Sakarya'da öğrenciler, Yeşilay Haftasında Çark Caddesi'nde yürüdü

Sakarya'da ilkokul öğrencileri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.



Yeşilay Sakarya Şubesi, etkinlikler kapsamında Mehmet Zorlu İlkokulu öğrencileriyle Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.



Öğrenciler, öğretmenleriyle hazırladıkları pankart ve dövizlerle "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganlarıyla Millet Bahçesi'ne yürüdü.



Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan 3. sınıf öğrencileri Melis Tosunoğlu ve Zeynep Hafsa Güveli, şu ifadeleri kullandı:



"Değerli büyüklerimiz, bizler sağlıklı büyümek istiyoruz. Parklarda nefes almak, spor sahalarında ter dökmek, kitapların dünyasında kaybolmak istiyoruz. Sizlerden isteğimiz bizlere her zaman örnek olmanız ve bağımsızlığımızı korumamıza yardım etmenizdir. Yeşilay'daki ağabeyler ve ablalarımız bize söz verdi, 'Gelecek sizinle daha güzel olacak.' dediler. Biz de bugün burada sağlığımıza sahip çıkacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandılar.



Öğrenciler, açıklamanın ardından "Yaşasın Yeşilay, Yaşasın Bağımsızlık" sloganı attı.



