Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da öğrenciler, Yeşilay Haftasında Çark Caddesi'nde yürüdü

        Sakarya'da ilkokul öğrencileri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da öğrenciler, Yeşilay Haftasında Çark Caddesi'nde yürüdü

        Sakarya'da ilkokul öğrencileri, Yeşilay Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

        Yeşilay Sakarya Şubesi, etkinlikler kapsamında Mehmet Zorlu İlkokulu öğrencileriyle Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

        Öğrenciler, öğretmenleriyle hazırladıkları pankart ve dövizlerle "Yeşilay Varsa Hayat Var" sloganlarıyla Millet Bahçesi'ne yürüdü.

        Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan 3. sınıf öğrencileri Melis Tosunoğlu ve Zeynep Hafsa Güveli, şu ifadeleri kullandı:

        "Değerli büyüklerimiz, bizler sağlıklı büyümek istiyoruz. Parklarda nefes almak, spor sahalarında ter dökmek, kitapların dünyasında kaybolmak istiyoruz. Sizlerden isteğimiz bizlere her zaman örnek olmanız ve bağımsızlığımızı korumamıza yardım etmenizdir. Yeşilay'daki ağabeyler ve ablalarımız bize söz verdi, 'Gelecek sizinle daha güzel olacak.' dediler. Biz de bugün burada sağlığımıza sahip çıkacağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandılar.

        Öğrenciler, açıklamanın ardından "Yaşasın Yeşilay, Yaşasın Bağımsızlık" sloganı attı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Sapanca Gölü çevresindeki etnobotanik hafıza 112 bitkiyle kayıt altına alın...
        Sapanca Gölü çevresindeki etnobotanik hafıza 112 bitkiyle kayıt altına alın...
        Doğada yaralı bulunan yaban hayvanları Gölya Tabiat Parkı'nda sağlığına kav...
        Doğada yaralı bulunan yaban hayvanları Gölya Tabiat Parkı'nda sağlığına kav...
        Sakarya'da ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim yardımı yapıldı
        Sakarya'da ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda ve giyim yardımı yapıldı
        Sakarya'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sakarya'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı