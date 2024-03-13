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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından seçim ziyaretleri

        CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:23
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından seçim ziyaretleri
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        CHP Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu vatandaşlarla bir araya geldi.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Çeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sapanca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi, esnafla sohbet etti.

        Sapanca'nın ihtiyaçlarını belirlemek ve çözüm üretmek için çalıştıklarını belirten Çeroğlu, "Birlikte, kentimizi daha yaşanabilir, daha güzel yer haline getirmek için çalışıyoruz. Güveninize layık olmak için buradayız." ifadesini kullandı.

        Çeroğlu’na, CHP İlçe Başkanı Şerif Adıyaman, Sapanca Belediye Başkan adayı Nihat Arda Şahin ve diğer partililer eşlik etti.

        - Kılıçaslan'dan ziyaretler

        İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Kılıçaslan, Sakarya Eczacı Odası'nı ziyaret etti, ardından Sapanca'da vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

        Sakarya'da sık sık görüştükleri eczacıların sorunlarını yerinde tespit edip anında çözüm üretebilecek kadrolara sahip olduğunu anlatan Kılıçaslan, "Göreve geldiğimizde sağlık alanında yapılacak atılımlarla hem sağlık çalışanlarımız hem eczacılarımız hem de vatandaşlarımız derin nefes alacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Kılıçaslan'a, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, Sapanca Belediye Başkan adayı Senem Kılıç, Adapazarı Belediye Başkan adayı Türker Ergül de eşlik etti.

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