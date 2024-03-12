Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi Karaçalı Sokak üzerinde meydana geldi. Sercan Pekcan idaresindeki 54HD 308 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Pekcan’ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla traktörü kaldırarak Pekcan’ı çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü, evli ve 3 çocuk babası Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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