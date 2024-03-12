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        Devrilen traktörün altında kalıp öldü

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Sercan Pekcan (36) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 18:40 Güncelleme: 12.03.2024 - 18:45
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        Devrilen traktörün altında kalıp öldü
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        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Sercan Pekcan (36) hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi Karaçalı Sokak üzerinde meydana geldi. Sercan Pekcan idaresindeki 54HD 308 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Pekcan’ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla traktörü kaldırarak Pekcan’ı çıkarttı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü, evli ve 3 çocuk babası Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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