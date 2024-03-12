Serdivan'da öğrenciler uzayı ve gezegenleri planetaryumda tanıyor

Gezegen evini ziyaret eden öğrenciler, burada uzayın derinliklerini birebir izlerken, gök cisimleri hakkında temel bilgiler ediniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta içi öğrencilere ev sahipliği yapan planetaryumda, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor.

Serdivan Belediyesince hayata geçirilen planetaryumu (gezegen evi) ziyaret eden öğrenciler, uzayın derinlikleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.