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        Sakarya Valisi Karadeniz, ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 09:41 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:43
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        Sakarya Valisi Karadeniz, ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Vali Karadeniz ve eşi Zehra Karadeniz'in ev sahipliğinde dün ramazanın ilk günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna Kent Park'taki tesiste iftar programı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleşen etkinlikte davetlilerle tek tek ilgilenen Vali Karadeniz, herkesin ramazan-ı şerifini tebrik etti.

        Programda İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dua edildi.

        İftara AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet, kurum ve kuruluş temsilcileri ile şehit ve gazi derneklerinin üyeleri de katıldı.

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