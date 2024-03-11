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        Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, Kültür Merkezi projesini anlattı

        Cumhur İttifakı'nın Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, Kültür Merkezi projesinin kentin kültür ve sanat hayatına can katacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:57
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        Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Çelik, Kültür Merkezi projesini anlattı
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        Cumhur İttifakı'nın Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, Kültür Merkezi projesinin kentin kültür ve sanat hayatına can katacağını bildirdi.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamada projenin detaylarını paylaşan Çelik, Serdivan'ı yalnızca Sakarya'nın değil, bölgenin en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline getireceklerini vurguladı.

        Bu düşünceyle merkezde 24 saat açık kalacak SER-Divan Kütüphanesi'ni hayata geçireceklerini bildiren Çelik, "Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin en iyi şartlarda kitapla, bilgiyle buluşmasını sağlayacağız. Merkez içinde okuma salonları, sergi/fuaye alanları, kurs atölyeleri ve kafeterya da yer alacak." ifadelerini kullandı.

        Çelik, modern teknolojiyle donatılacak Kültür Merkezi'nde cep sinema ve konferans salonlarının da yer alacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

        "Kültür ve sanat ruhunun yaşatılacağı, neredeyse tüm kente hitap edecek merkezimizde bir de tiyatro salonu yapmayı planlıyoruz. Kütüphanesiyle, kurs atölyeleriyle, okuma ve konferans salonlarıyla, fuaye, sergi alanlarıyla, cep sinemasıyla, tiyatro salonuyla ve kafeteryasıyla kentin kültür ve sanat hayatına can katacak."

        Halkın tam desteğiyle çağdaş, güçlü, üretken, adil ve kapsayıcı şekilde şehircilik çıtasını bir üst seviyeye taşıyacaklarını vurgulayan Çelik, Serdivanlıların 31 Mart akşamı kendilerine sandıkta güçlü destekle yetkiyi vereceğine inandığını kaydetti.

        Osman Çelik, daha çok çalışıp üreteceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Durmayacağız. Ne söz verdiysek bu zamana kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin Cumhur İttifakı'na, bizlere olan inancı ve güveni tam. Allah hepsinden razı olsun. Serdivan büyük bir aile. Güçlü şekilde yola devam edeceğiz, hep birlikte kentimizi daha güçlü hale getirmek için canla başla görev yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bize yakışanı yapacağız."

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