Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilk teravih eda edildi

Namaz öncesi Kur'an'ı Kerim tilaveti ve vaaz dinleyen cemaatler, ibadet sonrasında yapılan dualarda ramazan ayının İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Karabük'te tarihi Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Bolu'da tarihi Yıldırım Bayezid Camisi ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tarihi Orhan Gazi Cuma Camisi'nde de teravih yoğunluğu yaşandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelenler, ramazan ve oruç hakkında verilen vaazın ardından ibadetini yaptı.

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