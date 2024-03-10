Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilk teravih eda edildi

        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:34 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de ilk teravih eda edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerindeki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde yatsı namazı öncesinde vaaz dinleyen cemaat, ezanın okunmasının ardından saf tutarak yatsı ve teravih namazını kıldı.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelenler, ramazan ve oruç hakkında verilen vaazın ardından ibadetini yaptı.

        Karabük'te tarihi Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Bolu'da tarihi Yıldırım Bayezid Camisi ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tarihi Orhan Gazi Cuma Camisi'nde de teravih yoğunluğu yaşandı.

        Namaz öncesi Kur'an'ı Kerim tilaveti ve vaaz dinleyen cemaatler, ibadet sonrasında yapılan dualarda ramazan ayının İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sakarya'da aday tanıtım toplantısına kat...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sakarya'da aday tanıtım toplantısına kat...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilecek 150 konut için kuralar çekil...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesince inşa edilecek 150 konut için kuralar çekil...
        Sakarya Valisi Karadeniz'den ramazan ayı mesajı
        Sakarya Valisi Karadeniz'den ramazan ayı mesajı
        Sakarya'da çiftçilere "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi
        Sakarya'da çiftçilere "Tarım Bankacılığı" konusunda bilgi verildi
        Sakarya'da belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Sakarya'da belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz" yürüyüşlerini...
        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz" yürüyüşlerini...