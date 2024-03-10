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        Sakarya Valisi Karadeniz'den ramazan ayı mesajı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:32
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        Sakarya Valisi Karadeniz'den ramazan ayı mesajı
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, rahmet, mağfiret, kurtuluş ve bereket ayı olan, kalpleri ve nefsi huzura erdiren bir Ramazan-ı Şerif ayına daha ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Ramazanın, ruhların ve bedenin oruç ibadetiyle terbiye edildiği, birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da perçinleştiği, sevgi, hoşgörü, şefkat, iyilik ve merhametin en güzel örneklerini barındıran değerli bir ay olduğunu aktaran Karadeniz, şunları kaydetti:

        "Kadim medeniyetin taşıyıcıları olarak manevi huzuru içerisinde barındıran ve ülkenin barış ve mutluluğuna katkı sağlama kararlılığımızı yineleyeceğimiz bu aylarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatmak, her yaştan ve her kesimden insanlarla aynı sofrayı paylaşmak, aynı saflarda durmak, birliğimizi, manevi huzurumuzu anlamlı hale getirecek ve bizleri daha da güçlü kılacaktır.

        Müslümanlar için 11 ayın sultanı olarak kabul edilen ramazan ayı hürmetine, çoluk-çocuk demeden on binlerce insanı katleden, kan ve gözyaşından beslenen katiller ordusunca dünyanın gözü önünde Filistin'de insanlığa yaşatılan soykırımın durmasını, yüreğinde insan sevgisi ve merhamet olan herkesin bir an önce harekete geçmesini diliyorum."

        Karadeniz, Ramazan-ı Şerif'in ülkeye, İslam dünyasına ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini, Filistin başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların sona ermesini temenni etti.

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