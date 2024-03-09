Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz" yürüyüşlerini sürdürdü

        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz" yürüyüşlerini sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Adapazarı ilçesindeki Tozlu Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar slogan atmadan yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Furkan Ensar Paşa, yurt içinde ve dışında şehit olan tüm kahraman asker ve polisleri rahmetle andı.

        Paşa, terörün her türlüsünü lanetlediklerini vurgulayarak, "Terör devleti olan İsrail'i kınadığımız gibi baskıcı Çin'i de kınıyor, zulüm altında inleyen, dünya gündeminde hiç yer edinemeyen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de sesi olmak için yürüyoruz. 1949 yılından bugüne kadar 35 milyon Müslüman Doğu Türkistanlının şehit edilmesine gözünü kapatan, kulağını tıkayan tüm insanlığa haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in, Filistin'de on yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek soykırım boyutuna geldiğini anlatan Paşa, dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların tekrar tekrar gözler önüne serilmesi gerektiğini vurguladı.

        Paşa, gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin en büyük silahlarından birinin boykot olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde 'boykot' çağrımızı tekrarlıyoruz. Boykot, direniştir, mücadeledir, aktif bir eylemdir, istikrar sağlanırsa düşmanı yenecek güçtedir. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Halkımızdan da biz doktorlara ve eczacılara ilaç boykotunu hatırlatmasını bekliyoruz."

        Filistinlilerin yararına olacak bütün adımları desteklediklerini belirten Paşa, "Zulme açıktan destek veren firmalara ve buna göz yumanlara karşı boykota devam etmekte kararlı olduğumuzu tekrar ve tekrar ilan ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Kurum: İstanbul bisiklet şehri haline gelecek
        Kurum: İstanbul bisiklet şehri haline gelecek
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da protesto edildi
        Sakarya'da muhtarlarla asayiş değerlendirmesi ve seçim güvenliği toplantısı...
        Sakarya'da muhtarlarla asayiş değerlendirmesi ve seçim güvenliği toplantısı...
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da kadınlar tarafından prote...
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya'da kadınlar tarafından prote...
        Aracının yanında cesedi bulunmuştu, trafikte selektör tartışmasında öldürül...
        Aracının yanında cesedi bulunmuştu, trafikte selektör tartışmasında öldürül...
        TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan, Sakarya'da Dünya Kadınlar Günü programında konu...
        TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan, Sakarya'da Dünya Kadınlar Günü programında konu...
        TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı:
        TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı: