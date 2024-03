TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı:

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, Türk kadınının tarihin her safhasında ön saflarda mücadele ettiğini belirterek, kadınların her gün hatırlanması gerektiğini kaydetti.

Politika yapıcılar olarak kadınların toplumsal hayatın her alanına katılımının önündeki engelleri kaldırmaları, onlara eşit fırsatlar sunmaları ve özgür tercihler yapmalarına imkan tanımaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Kamu kaynaklarının dağıtılmasında kadınlar ile erkekler arasında adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım benimsemeliyiz. Zira Türk kadını, tarihin her safhasında, her sahasında vatanı ve milleti için hiçbir fedakarlıktan geri durmamıştır. Bu uğurda gerektiğinde ön saflarda her türlü cefaya ve çileye katlanmasını bilmiştir. Geçmişin başarılarının kahramanları olan kadınlar, geleceğin de başarısının anahtarıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti döneminde kadınların birçok kazanımının olduğunu aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm kurum ve kuruluşların, kadınların erkeklerle fırsat eşitliği edinmesi için çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Kadın haklarının güvence altına alınması için 2002 yılından bu yana devrim niteliğinde işler yapıldığının, anayasal ve yasal pek çok düzenlemeyle kadın haklarının korunması ve güvence altına alınmasının sağlandığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadının statüsünü güçlendirmesi, kadın istihdamını teşvik edilmesi, kadına yönelik şiddetin engellemesi ve kız çocuklarının eğitimi ve benzeri pek çok alanda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak kadın politikalarını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, diğer kurumlarımızla koordinasyon halinde daha iyisi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm imkanlarımızla hem kadınların hem de erkeklerin her alanda fırsat eşitliği için çalışıyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılının inşasında en önemli gücümüzün kadınlar olduğunun, kadınların ülkemizin ve toplumun refahının yükseltilmesinde tartışmasız bir yere sahip olduğunun farkındayız. Ülkemizi hep daha ileriye taşımak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak omuz omuza mücadele edeceğiz."

- "Filistin davası için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinerek, şunları kaydetti:

"Katil İsrail devleti Filistin'de anneleri, kız çocuklarını acımasızca öldürürken bu zulme sessiz kalanların, Kadınlar Gününden ve kadın haklarından söz etmeye hakları yoktur. Hamdolsun Gazzeli kadınların haklarını savunan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Hamdolsun onun yol arkadaşları var. Hamdolsun Türkiye var. Filistin'deki çocuklar için, kadınlar için, Filistin davası için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Kadınların gücünün, Türkiye'nin gücü olduğunu belirten Erdoğan, mesajında "Kadınlarımızın toplumsal hayattaki varlığını artırdığımızda ülkemizin de güçleneceğini düşünüyoruz çünkü kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. Bu duygularla başta işgallerin ve savaşların hüküm sürdüğü mazlum ve mağdur coğrafyaların kadınları olmak üzere bütün dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.