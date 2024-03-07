Sakarya'da engellileri afet konusunda bilgilendirecek kişilere eğitim veriliyor

Proje kapsamında belirlenen 45 eğitmene, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) görevli sosyal çalışmacı Gülay Ortak tarafından eğitim verilmeye başlandı.

Bu sayede arama kurtarma ekiplerinin en kısa sürede engelli vatandaşlara ulaşılması sağlanacak.

AFAD İl Müdürlüğü, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Afet Gönüllüleri Derneğince hayata geçirilen proje kapsamında engelli bireylere, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verilecek.

Sakarya'da Engelli Sistemi (EVABİS) projesi doğrultusunda yaklaşık 11 bin engelliye afet eğitimi verecek kişiler, uzmanlar tarafından eğitiliyor.

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