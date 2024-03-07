Sakarya'da 2 banka ATM'sine zarar verildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 banka ATM'sine zarar veren şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 banka ATM'sine zarar veren şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Gar Meydanı'nda 2 bankaya ait 2 ATM'nin ekranlarının kırıldığının fark edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen ATM'lerde ve bölgede incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri, ATM'ye zarar veren şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
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