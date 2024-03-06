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        Binanın çatısından çevreye ateş açan ihraç polis tutuklandı

        SAKARYA'da, 2 katlı binanın çatısına çıkıp tabancayla rastgele çevreye ateş açan meslekten ihraç polis Taner Tutuş (49), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:45
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        Binanın çatısından çevreye ateş açan ihraç polis tutuklandı
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        SAKARYA'da, 2 katlı binanın çatısına çıkıp tabancayla rastgele çevreye ateş açan meslekten ihraç polis Taner Tutuş (49), tutuklandı. Tutuş’un daha önce de sokakta pompalı tüfekle çevreye ateş açtığı ve kız arkadaşını rehin aldığı için 2 kez tutuklandığı belirtildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi Eski Hendek Caddesi'nde meydana geldi. Çeşitli disiplin suçları sebebiyle polislikten ihraç edilen Taner Tutuş, 2 katlı binanın çatısına çıkıp tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Bölge halkının ihbarıyla adrese polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Tutuş, polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edilip binadan indirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuş, çıkarıldığı mahkemede 'Silahlı tehdit' suçlamasıyla tutuklandı.

        KIZ ARKADAŞINI REHİN ALMIŞ

        Taner Tutuş’un 2022 yılında Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle sokakta çevreye ateş açtığı, geçen yıl temmuz ayında ise Ankara Caddesi'nde kız arkadaşını rehin aldığı öğrenildi. Tutuş’un bu suçlardan da tutuklandıktan sonra serbest kaldığı ve yargılanmasının sürdüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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