Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verildi

        Sakarya'da üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da üniversite öğrencilerine yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında "Afetlere Dirençli, Afetlerde Bilinçli Gençler" projesi hazırlandı.

        İçişleri Bakanlığının "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Desteği" kapsamında kabul edilen proje doğrultusunda SUBÜ'lü öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi.

        Öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekillerini ve alınması gereken tedbirleri anlatan İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Hüseyin Kaşkaş, AFAD Gönüllülük Sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulaması hakkında bilgi verdi.

        Kaşkaş, AA muhabirine, kentte ağırlıklı olarak deprem, sel, heyelan, yangın ve teknolojik kazaların yaşandığına dikkati çekerek, afetlere karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda öğrencileri bilgilendirdiklerini söyledi.

        Öğrenci Sinan Bulut da eğitimin çok faydalı olduğunu, deprem anında neler yapabileceklerini öğrendiklerini dile getirerek, "Öncelikle deprem çantası hazırlamam gerektiğini öğrendim çünkü evimde yok. Aynı zamanda hareketli dolap ve eşyaları sabitlememiz gerektiğini öğrendik çünkü bunlar deprem anında en çok ölüme ve yaralanmaya sebep olan şeyler." diye konuştu.

        Eğitimlerle AFAD'ı tanıdıklarını, güzel bilgiler edindiklerini belirten öğrenci Tuğba Terzi emeği geçenlere teşekkür etti.

        Öğrenci Nurhan Erdan ise genelde toplumda depremden bahsedildiğini ancak sel, yangın, heyelan gibi afetlerin de olduğuna işaret ederek, bunun için insanların önceden önlem alıp bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        1 daireye 27 yatak koyup göçmenlere kiralamıştı! Dahası da varmış!
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        Binlerce genç boşuna mı okuyor?
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Ramazan fırsatı!
        Ramazan fırsatı!
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın

        Benzer Haberler

        SODAM'da kadın kursiyerlerin yaptığı el işi ürünler sergide beğeniye sunuld...
        SODAM'da kadın kursiyerlerin yaptığı el işi ürünler sergide beğeniye sunuld...
        Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selamet basınla buluştu
        Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selamet basınla buluştu
        Para trapta milli sporcuların dünya şampiyonalarından madalya beklentisi yü...
        Para trapta milli sporcuların dünya şampiyonalarından madalya beklentisi yü...
        Binanın çatısına çıkıp çevreye ateş açtı
        Binanın çatısına çıkıp çevreye ateş açtı
        Sakarya'da tabancayla etrafa ateş açan şüpheli polis ekiplerince yakalandı
        Sakarya'da tabancayla etrafa ateş açan şüpheli polis ekiplerince yakalandı
        AK Parti Sakarya Milletvekili Bayraktar, Söğütlü'de vatandaşlarla buluştu
        AK Parti Sakarya Milletvekili Bayraktar, Söğütlü'de vatandaşlarla buluştu