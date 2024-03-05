Sakarya'da tabancayla etrafa ateş açan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Şüpheli T.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan T.T, daha önce de benzer suçlardan gözaltına alınmıştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheliye "teslim ol" çağrısı yapıldı, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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