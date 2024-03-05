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        Sakarya'da tabancayla etrafa ateş açan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabancayla etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 19:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 19:45
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        Sakarya'da tabancayla etrafa ateş açan şüpheli polis ekiplerince yakalandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabancayla etrafa rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir binanın çatısına çıkan T.T, elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen polis ekiplerince şüpheliye "teslim ol" çağrısı yapıldı, cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

        Yaklaşık 4 saat binanın çatısında kalan zanlı T.T, polis ekiplerince çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

        Şüpheli T.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan T.T, daha önce de benzer suçlardan gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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