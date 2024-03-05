Sakarya'da şubatta düzenlenen terör ve uyuşturucu operasyonlarında 725 kişi yakalandı

Sakarya'da şubat ayında düzenlenen terör ve uyuşturucu operasyonlarında 725 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeni ve genel güvenliğin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında şubat ayı içerisinde çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu operasyonlarda 672 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 49 kilo 456 gram sentetik uyuşturucu, 14 kilo 512 gram esrar, 187 uyuşturucu hap, 70 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 7 Hint keneviri, 2 gram kokain, 8 hassas terazi, 95 ruhsatsız tabanca, 54 ruhsatsız tüfek, 18 kurusıkı tabanca, 14 kesici alet, 566 değişik çap ve markalarda fişek ile 3 milyon 988 bin 200 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 19 bin 929 kaçak emtia ürün ile çalıntı olduğu tespit edilen 12 motosiklet ve otomobil ele geçirildi.

DEAŞ, FETÖ, PKK/KCK silahlı terör örgütleri yönelik operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan kentte gerçekleştirilen denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 246 kişi de yakalandı.

Ayrıca 9 kişiye fuhuştan işlem yapıldı, 2 iş yeri mühürlendi.