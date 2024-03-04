Sakaryaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.
Dino Ndlovu takımdan ayrı düz koşu yaparken, Burak Süleyman, Oğuz Yıldırım, Rajko Rotman ve Hasan Kılıç ise antrenmana katılmadı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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