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        Sakarya ve Kırklareli üniversiteleri arasında akademik işbirliği yapılacak

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:13
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        Sakarya ve Kırklareli üniversiteleri arasında akademik işbirliği yapılacak
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademik işbirliği protokolü SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür tarafından imzalandı.

        Protokol kapsamında iki üniversite arasında yükseköğretim ve araştırma alanında bilgi alışverişi, bilimsel faaliyetlerin ortak geliştirilmesi, AR-GE ve ortak proje geliştirme gibi alanlarda çalışma yapılması kararlaştırıldı.

        Ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetlerine katılım için ortak ekiplerin oluşturulması, bilimsel ve teknik bilgi alışverişi, bilimsel konferans ve sempozyumlara ortak katılım gibi faaliyetler yürütülebilecek.

        Ayrıca, tarım, gıda, hayvancılık, dijitalleşme odak alanları ve çözüm gerektiren zorluklar başta olmak üzere AR-GE projeleri için ortak ekipler kurarak projeler sunma ve yürütme, Ufuk Avrupa için belirlenen misyonlar kapsamında altyapı oluşturma konusunda çalışma yapılabilecek.

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