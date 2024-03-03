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        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, ziyaretlerde bulundu

        Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:32
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        Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, ziyaretlerde bulundu
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        Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, ziyaretlerine devam ediyor.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Işıksu, Zirai Aletler Sanayi Sitesi, Süpürgeciler Sitesi, Milli Egemenlik, Fabrika ve Zübeyde Hanım Caddeleri ile Mercan Sokakta esnafla bir araya geldi.

        Çark Caddesi'nde gençlerle buluşan Işıksu, Hacılar ve Bağlar mahalle ziyaretleri de gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Işıksu, tüm ziyaretlerin coşkulu geçtiğini belirterek, "Adapazarı hepimizin. Durmadan her köşede çalışıp hizmet etmeye, Adapazarı'mızın daha güzel yarınları için hep birlikte gayret etmeye hazırız ve kararlıyız. Şehrin kalbi Adapazarı'mızın tarihi mirasını dikkate alarak mahallelerimizdeki hafızayı daha da canlandıran, mahallelerimizi yarınlara taşıyan çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        ​​​​​​​Işıksu'ya ziyaretlerinden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç ve Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili ile Cumhur İttifakı teşkilat mensupları eşlik etti.

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