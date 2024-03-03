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        Sakarya'da ahşap atölyesi deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahşap atölyesinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:10
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        Sakarya'da ahşap atölyesi deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahşap atölyesinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan ahşap atölyesinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, depoda küçük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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