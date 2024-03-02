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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 21:24 Güncelleme: 02.03.2024 - 22:24
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Ozan Ergün, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Kasongo (Dk. 83 Koray Kılınç), Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt, Murat Cem Akpınar (Dk. 71 Samed Onur), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 71 Del Valle), Dimitrov (Dk. 83 Burak Süleyman), Oğuz Yıldırım (Dk. 77 Muhammed Himmet Ertürk)

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Rroca (Dk. 66 Diallo), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Burak Altıparmak), Ofkir (Dk. 76 Jetmir Topalli), Kerim Frei, John Mary (Dk. 88 Doğukan Emeksiz), Graovac, Dokanovic, Alberk Koç, Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu

        Goller: Dk. 55 Rotman, Dk. 90+7 Del Valle (Sakaryaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 90+9 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 86 Cihan Topaloğlu, Dk. 90 Koray Kılınç, Dk. 90+3 Sinan Kurt (Sakaryaspor), Dk. 90+8 Burak Altıparmak (Manisa FK)

        SAKARYA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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