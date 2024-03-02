Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da aday tanıtım toplantısında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütünün uzantılarıyla aleni terör örgütünün partisi olduğu bilinenlerle işbirliği olmaz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 01:49 Güncelleme: 02.03.2024 - 01:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da aday tanıtım toplantısında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütünün uzantılarıyla aleni terör örgütünün partisi olduğu bilinenlerle işbirliği olmaz." dedi.

        Akyazı'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Destici, ilkeleriyle belediyeleri yöneteceklerini, başıboşluğun meydana gelmesine fırsat vermeyeceklerini, mahalle, köy, cadde, sokak ve insanlar arasında ayrım yapmadan adil ve eşit şekilde hizmet edeceklerini belirtti.

        Destici, sokakları uyuşturucu satıcılarından, yan kesicilerden, gaspçılardan ve sahipsiz köpeklerden kurtaracaklarını ifade ederek, gençlere iş, hanelere aş, yaşlılara güzel ve rahat yaşam vadettiklerini söyledi.

        Terörün bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, terörle kökünü kazıyarak mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Destici, yerel seçimlerde ittifakların olabileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Terör örgütünün uzantılarıyla aleni terör örgütünün partisi olduğu bilinenlerle iş birliği olmaz. PKK ve PKK'nın partisiyle TİKKO, DHKP-C'nin partileriyle iş birliğinin adını 'kent uzlaşısı' koyuyorlar. Bir de böyle yaparken güzelleştiriyorlar, kulağa hoş gelecek cümleler, kelimeler seçiyorlar ama içi hainlik, ihanet. İstanbul Esenyurt'ta bunu yapıyorsun, CHP olarak PKK'nın partisiyle işbirliği yapıyorsun. Kendi adayını çekiyorsun, onun söylediği adayı oraya koyuyorsun. Aynısını Mersin Akdeniz, başka ilçelerde yapıyorsun."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Destici, "Sokağa çıkmaktan kastınız; miting yapmak, seçim çalışması yapmaksa elbette çıkabilirsiniz. Ama sokağa çıkmaktan kastınız 6-7 Ekim olayları gibiyse, Gezi olayları gibiyse, TİP'in yaptığı çağrı gibiyse, Mehmet Kiraz savcımızı şehit edenler açıktan savcılarımızı, hakimlerimizi ölümle tehdit ediyorsa daha önce söylediğim sözü tekrarlıyorum; bu sokağa çıkma çağrınızdan sonra birileri sokağa çıkar ve bir damla kan akar, camlar dökülür, dükkanlar yağmalanır, talan edilirse bunun hesabını sokağa çıkma çağrısı yapanlardan devlet de hukuk sistemimiz de sorar ve sormalıdır. Biz de bunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

        Programı kapsamında Hendek Yeni Mahalle'de de halka hitap eden Destici, ittifakın bütün illeri ve ilçeleri kapsamadığını dile getirdi.

        Destici, ayrı ayrı adayları olsa da ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini ve bu şekilde Hendek'i kazanacaklarını söyleyerek, "Doğru, tecrübeli, ahlaklı bir adayla sizin karşınızdayız. Vatanı, milleti, Hendekli için çırpınan ve boşa geçen yılların heba edilmesine üzülen ve bunu telafi etmek için kolları sıvayan İrfan Püsküllü kardeşimizle sizin karşınızdayız." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından Destici, BBP'nin belediye başkan adayı İrfan Püsküllü ve belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.

        Destici, Erenler ilçesinin Bekirpaşa Mahallesi'nde düzenlenen programda ise BBP'nin belediye başkan adayı Şenol Dinç ve belediye meclis üyesi adaylarının tanıtımını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek
        ABD, Gazze'ye insani yardım gönderecek
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Bahçedeki 900 badem ağacını kestiler
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Meral Akşener'den CHP'ye sert yanıt
        Ezgi Apartmanı davasında 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi
        Ezgi Apartmanı davasında 2 kritik isim için kırmızı bülten talebi
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        FED'den enflasyon değerlendirmesi
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        Gazze'de 13 çocuk açlıktan öldü!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sakarya'da bahçe duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da bahçe duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da konuştu:
        SUBÜ deprem zararlarının azaltılması çalışmalarına destek için hazır
        SUBÜ deprem zararlarının azaltılması çalışmalarına destek için hazır
        Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobilde...
        Sakarya'da uygulamadan kaçarken jandarmanın durdurmaya çalıştığı otomobilde...
        Kıyafeti patoz ile traktör miline dolanan kadın yaşamını yitirdi
        Kıyafeti patoz ile traktör miline dolanan kadın yaşamını yitirdi
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya'da "Sivil Toplum Buluşması"nda konuştu:
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya'da "Sivil Toplum Buluşması"nda konuştu: